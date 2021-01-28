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Сбер присоединился к глобальной ESG-инициативе «Принципы ответственной банковской деятельности»

Сбер стал участником глобальной инициативы ООН в рамках программы по охране окружающей среды для финансового сектора - Принципы ответственной банковской деятельности (UNEP FI: Principles for Responsible Banking). Данные Принципы нацелены привнести устойчивость в развитие банковской отрасли. 

ESG-повестка стала сквозной темой Стратегии Сбера до 2023 года. Решение о присоединении к инициативе ООН отражает основной вектор ESG-трансформации бизнеса Сбера и ее фокуса на развитие ответственного финансирования и продвижение ESG-повестки среди клиентов. 

Доступ к экспертизе ООН в рамках инициативы дает Сберу возможность синхронизировать собственную ESG-повестку в соответствии с глобальными трендами и совершенствовать отчётность в области устойчивого развития.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

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– В рамках новой стратегии Сбер поставил себе задачу стать лидером повестки по устойчивому развитию и активным проводником изменений в этом направлении на российском и международном уровнях. Мы готовы стать надёжным помощником и партнёром в процессах перехода к более устойчивой модели развития и уверены, что дальнейший диалог по этой теме будет полезен для государства, представителей бизнеса и общества в целом

Инициатива «Принципы ответственной банковской деятельности» была запущена Организацией Объединенных Наций в 2019 году в рамках программы по защите окружающей среды. В настоящий момент к ней присоединились более 190 банков с совокупными активами более $50 трлн или 40% глобального банковского сектора. Принципы нацелены придать ускорение устойчивому развитию глобальной банковской системы и, как следствие, увеличивать вклад финансового сектора в достижении Целей устойчивого развития ООН и Рамочной конвенции ООН по изменению климата, принятой консенсусом в 2015 году. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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