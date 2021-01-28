Сбербанк упростил открытие вкладов онлайн

Сбербанк обновил раздел «Вклады и счета» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь выбрать оптимальный вклад исходя из своих задач и возможностей и оформить его стало ещё проще. Это гораздо быстрее, чем в отделении банка, и занимает всего несколько секунд, причём вся информация, необходимая для принятия решения, удобно структурирована.

Договор вклада можно посмотреть, скачать, сохранить, распечатать, отправить по почте или с помощью любого мессенджера сразу же после открытия вклада. Идти в отделение банка, чтобы получить бумажный договор, теперь не нужно.

Доход и процентная ставка по вкладу автоматически рассчитывается при изменении параметров срока и суммы в карточке вклада. Клиент сразу видит свой потенциальный доход.

Калькулятор «Подобрать вклад» с точностью до копейки рассчитывает доход с учётом суммы и срока вклада, возможности пополнения и снятия средств.

Функция «Хочу максимальную ставку для этой суммы» автоматически подбирает наиболее выгодный вклад в калькуляторе.

Ключевые характеристики вклада — максимальная ставка, возможность снятия и пополнения, минимальный срок и сумма — указаны в его карточке на главной странице раздела «Вклады и счета».

Вклады можно автоматически отсортировать по валюте, в которой их можно открыть.

Все операции по договору — открытие, начисление процентов, начисление и списание средств, возможность скачать выписку по операции доступны в разделе «История».

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

– Мы постарались максимально упростить процесс, так что сегодня вклады и счета размещаются на информативной онлайн-витрине, как товары в магазине. Все ключевые характеристики депозитов подсвечиваются, поэтому их легко сравнивать друг с другом, удобно открывать и закрывать по мере необходимости в несколько кликов. По сути, мы сформировали принципиально новый цифровой клиентский опыт, когда открыть вклад так же просто, как заказать еду на дом или вызвать такси с помощью сервисов экосистемы Сбера.