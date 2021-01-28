Сбербанк и МегаФон запустили сервис «Рекомендованный платёж»

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн, абоненты компании «МегаФон», получили возможность узнавать о сумме рекомендованного платежа, не обращаясь напрямую к оператору связи.

Клиенту необходимо войти в раздел «Платежи», каталог «Мобильная связь» и выбрать поставщика услуги — компанию «МегаФон». Далее нужно ввести и подтвердить номер телефона. Сервис отправляет оператору запрос проверки номера, в ответ на который приходит сумма платежа, рассчитанная поставщиком услуги.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

– Стратегическая задача Сбера — экономия времени наших клиентов. Новый сервис ʺРекомендованный платёжʺ отвечает этой задаче на все 100%. Теперь нашим клиентам — абонентам ʺМегаФонаʺ не нужно осуществлять лишних действий для того, чтобы грамотно управлять своими платежами за услуги связи. В СберБанк Онлайн они могут увидеть сумму рекомендованного платежа, оплатить услугу и всегда оставаться в доступе.