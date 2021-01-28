ВТБ и «Сколково» проведут международную конференцию о новом подходе к применению Big Data - Data Fusion

30-31 марта состоится первая ежегодная международная конференция Data Fusion. В ходе мероприятия представители бизнеса, власти, специалисты Data Science обсудят возможности, вопросы и потенциал применения принципиально нового подхода к работе с большими данными и технологиями искусственного интеллекта — Data Fusion. Конференция пройдет в онлайн-формате. Организаторы мероприятия — Фонд «Сколково» и Группа ВТБ.

Data Fusion — формат работы с Big Data и технологиями искусственного интеллекта, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Этот принципиально новый подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Синергетический эффект от применения Data Fusion позволяет не просто решать локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, а выводить бизнес на новый уровень.

Ожидается, что в конференции Data Fusion примут участие не менее 5 тысяч человек, в том числе около 100 спикеров из России и других стран. Специалисты оценят перспективы использования концепции Data Fusion для создания новых продуктов и повышения эффективности бизнеса, рассмотрят практические кейсы и поделятся результатами применения данного подхода.

На конференции также будут объявлены итоги и победители онлайн-соревнования для специалистов Data Science — Data Fusion Contest, которое проходит с 27 января по 21 марта. Призовой фонд составляет 2 млн рублей. Участники смогут попробовать себя в решении сформированных группой ВТБ практических кейсов.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ: «Практически все компании сейчас используют Big Data для повышения эффективности своего бизнеса. При этом пандемия, цифровизация и развитие технологий дали мощный импульс к новому формату работы с данными — Data Fusion. Этот подход предполагает объединение и синергию при использовании данных из разных областей бизнеса, он помогает разрабатывать и внедрять принципиально новые продукты и сервисы для клиентов. Data Fusion — это новый уровень в развитии Data Science и технологий искусственного интеллекта. Созданная ВТБ и „Сколково“ в рамках стратегического партнерства ежегодная конференция Data Fusion — не просто эффективная площадка для дискуссий и обмена опытом, это инструмент для генерации новых, революционных идей и вывода бизнеса на принципиально новый этап развития».

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Сегодня мы запускаем международную программу Data Fusion для мобилизации интеллектуальных ресурсов в области Data Science. Мы хотим найти новые идеи, технологии, стратегии и людей, которые позволят государству, бизнесу и человеку чувствовать себя комфортно в цифровой датасфере. ВТБ — ключевой партнёр Фонда «Сколково» и одним из стратегических направлений нашего сотрудничества является создание технологического холдинга в сфере больших данных. Хочется пожелать удачи всем участникам соревнования Data Fusion и пригласить присоединиться к международной конференции, посвященной синергии межотраслевых данных".Конференция будет интересна руководителям и экспертам, работающим с вопросами монетизации Big Data в корпорациях, специалистам, исследователям и инженерам в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Участие в конференции бесплатное.

Подробная информация о конференции Data Fusion, соревновании Data Fusion Contest и регистрация: http://data-fusion.ru/