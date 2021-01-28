«Карта №1 Ultra» банка «Восточный» заняла 1 место в рейтинге самых доходных карт финансового супермаркета Банки.ру

«Карта №1 Ultra» от банка «Восточный» возглавила рейтинг дебетовых карт с лучшими предложениями по кэшбэку и доходу на остаток, составленный порталом «Банки.ру».

Финансовый супермаркет оценивал дебетовые карты по критерию доходности, сопоставляя расходы на оформление и обслуживание карты с тем доходом, который она может принести клиенту, благодаря начислению процентов на остаток и кэшбэка за покупки. По совокупности этих факторов «Карта №1 Ultra» банка «Восточный» стала лучшей доходной картой января.

Напомним, что по «Карте №1 Ultra» начисляется до 5,5% годовых на остаток и до 15% кэшбэка. Чтобы карта приносила доход, необходимо соблюдать два простых условия: держать на карте неснижаемый остаток от 10 тыс. до 1 млн рублей, а также тратить не меньше 10 тыс. рублей в месяц.

Бонусная программа карты не только приносит до 15% кэшбэка, но и позволяет самостоятельно менять категории, за покупки в которых на карту возвращается больше денег. На выбор 4 бонусных категории кэшбэка:

«За рулём» (7% за покупки на АЗС; 3% за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% на все остальные покупки)

«Онлайн-покупки» (7% на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% на покупку товаров в интернете; 1% на все остальное)

«Отдых» (7% на кино и такси; 5% на кафе и рестораны; 1% на все остальное)

«Все включено» (2% кэшбэка на все покупки)

Дополнительно в каждой из этих категорий начисляется 15% кэшбэка за расходы на мобильную связь и оплату общественного транспорта.

Ранее «Восточный» запустил акцию, благодаря которой клиенты банка, оформившие «Карту №1 Ultra» не ранее 12.01.2021 года, могут в полном объеме вернуть плату за оформление карты. Для этого необходимо в течение месяца потратить по карте не меньше 1000 рублей.

С рейтингом самых доходных банковских карт можно ознакомиться на сайте Банки.ру. А с условиями обслуживания «Карты №1 Ultra» – на сайте банка «Восточный».