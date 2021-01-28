Хватит на всё и сразу: кредит на 5 миллионов под 8,4% можно оформить в Примсоцбанке

Ставка по кредиту "Акционный" в Примсоцбанке снизилась до 8,4%, а сумма выросла до 5 000 000 рублей, - сообщает пресс-служба банка.



– Сделать ремонт, оплатить учёбу в университете, поехать в отпуск, купить бытовую технику – зачастую наши клиенты определяют для себя приоритетную цель и берут кредит именно на неё. Примсоцбанк даёт возможность не выбирать, что-то одно, а закрыть все свои потребности разом, - рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Фиксированная ставка по кредиту – 8,4%. Минимальная сумма без поручительства – 30 тысяч рублей, максимальная 500 000 рублей. При поручительстве одного физического лица или при поручительстве одного физического лица и залоге автомобиля минимальная сумма составляет 300 000 рублей, максимальная 5 000 000 рублей. Кредит предоставляется на срок от 13 до 60 месяцев. Согласно условиям кредитования, необходимо оформление страхования жизни и здоровья заёмщика.



Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.