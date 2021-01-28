Необходимо увеличить долю высшего образования в ВВП Приангарья – Игорь Кобзев

По мнению губернатора, между числом иностранных студентов в регионе и национальной экономикой есть прямая связь.

– В Приангарье учится 70 тысяч российских студентов из 69 субъектов. Также высшее образование в регионе получают более трех тысяч иностранных граждан. Каждый из них – это привлечение средств в национальную и региональную экономику. В этом мы видим прямую связь развития экспорта высшего образования и роста валового регионального продукта, – сказал Игорь Кобзев.

Для развития экспорта высшего образования необходимо создание условий для комфортного проживания.

Правительство Иркутской области в этом направлении работает над реализацией проекта по строительству межвузовского студенческого городка, включающего в себя общежития и гостиничные комплексы, конгресс-холл, спортивный центр, детский сад, школу, прачечную и другие объекты.

Межвузовский студенческий городок запланирован как ядро межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», площадкой для малых инновационных предприятий, бизнес-инкубатором для перспективных стартап-проектов.

– Реализация этого проекта позволит увеличить численность иностранных студентов к 2024 году в 2,8 раза до 8 тысяч 820 человек. Создание регионального межвузовского студенческого городка будет способствовать динамичному росту экспорта образования и его доли в структуре валового регионального продукта, росту индекса развития человеческого потенциала, а также развитию Иркутской области как центра притяжения экономики знаний, – рассказал Игорь Кобзев.