Треть россиян всегда уходят на «больничные»

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье выяснили, что треть жителей России всегда оформляют больничные листы в случаях заболеваний.

18% опрошенных указали, что у них есть возможность договориться с начальством и работать удаленно в период болезни. 35% участников исследования обычно не болеют, а 14% продолжают ходить на работу больными.

При этом, по итогам аналогичного исследования, проведенного в августе 2020 года, 59% жителей России отмечали, что оформляют больничные листы в случаях недомогания. Доля тех, кто продолжал ходить на работу больным, составляла 13%.

Интересно, что больше всего «больничных» берут работники сферы производства и промышленности — 25%. Еще 12% тех, кто всегда оформляют больничные листы, работают в транспорте, 10% — в строительстве, 9% — в образовании, а 7% — в медицине.

Больше всего работников, которые ходят на работу больными также работают в сфере производства и промышленности — 22%. На втором месте оказались сотрудники ресторанов и кафе — 11%. Каждый десятый не оформляет больничные листы при работе в отрасли транспорта, 7% — в сфере медицины, а 6% — в IT.

«В нынешней эпидемиологической ситуации не брать больничный и не оставаться дома при плохом самочувствии означает подвергать риску своих коллег и родных. С одной стороны людей понять можно — они опасаются потерять часть своего заработка. С другой, нынешние условия внесли определенные коррективы в отношения "начальник-подчиненный". Работодатель все чаще сам заинтересован в том, чтобы заболевший сотрудник побыл несколько дней дома или остался на "удаленке" более длительное время, причем без оформления больничного. Потому что один человек с насморком или больным горлом может вывести из строя весь офис. Мы видим, что мотивация многих компаний при включении в страховку телемедицины в том, чтобы сотрудник мог без риска для себя и окружающих сначала консультироваться с врачом онлайн при недомогании и в дальнейшем уже решать, "пересидеть" ему дома несколько дней или вызвать врача (сходить в поликлинику) для оформления больничного», — отмечает медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.