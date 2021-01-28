Экс-губернатор Иркутской области предложил построить мост на Ольхон

По мнению Бориса Говорина, паромная переправа создает плохое впечатление о Байкале.

– Там постоянно скапливается много машин, происходят стычки. Я считаю, что мы можем поставить перед руководством страны строительство моста на Ольхон. Россия уже показала себя в таких задачах: мост на остров русский, строительство моста в Крым, – предложил Говорин Заксобранию области.

Он также отметил, что переправа решит проблему своевременной утилизации отходов на острове.

Напомним, Борис Александрович Говорин почётный профессор ИГУ, почётный гражданин города Иркутска, Иркутской области. Академик РАЕН. Был мэром Иркутска с 1994 по 1997 год и губернатором Иркутской области с 1997 по 2005 год.