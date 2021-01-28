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Кинотеатры Иркутской области получили федеральную поддержку

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Получателей определил Фонд кино. Общий объём субсидий составил 4,2 млрд рублей. Средства получили 645 кинотеатров, 17 из них – в Иркутской области, сообщают в администрации области.

Критерием отбора являлся показ национальных фильмов.

Расчёт субсидии проводили на основании их количества в общем прокате и размера зрительных залов. Самую большую субсидию в Иркутской области получила сеть кинотеатров «Баргузин», её размер 25 млн рублей. Всего же средства получили шесть кинотеатров Иркутска, два - Усть-Илимска, по одному в Братске, Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске, Черемхово, Куйтуне, Ангарске. Им перечислено 42,9 млн рублей. 

Также субсидию получила федеральная сеть кинотеатров, которая представлена в Иркутске. Сумма, которую в качестве поддержки получит региональная организация, пока не определена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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