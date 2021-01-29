Экс-губернатор Иркутской области предложил разделить Ольхон на зоны для VIP и массового туриста

Борис Говорин предложил Заксобранию Иркутской области организовать для VIP туристов быстрый доступ на остров, вертолет, конные маршруты и охоту.

По словам Говорина, VIP туристы должны иметь быстрые средства доставки на остров и с острова в аэропорт через вертолет. Коттеджи, соответствующие их потребностям, экологические, пешие и конные маршруты, угодья для охоты и рыбалки.

– Массовый турист не обладает таким набором требований. Он настроен на то, чтобы как можно быстрее преодолеть паромную переправу и осуществить организацию своего незатейливого отдыха с тем, что он взял с собой, – заключает экс-губернатор.

Помимо этого, на заседании Заксобрания Борис Говоров предложил проложить мост до Ольхона. По мнению Бориса Говорина, паромная переправа создает плохое впечатление о Байкале. Он также отметил, что переправа решит проблему своевременной утилизации отходов на острове.

Напомним, Борис Александрович Говорин почётный профессор ИГУ, почётный гражданин города Иркутска, Иркутской области. Академик РАЕН. Был мэром Иркутска с 1994 по 1997 год и губернатором Иркутской области с 1997 по 2005 год.