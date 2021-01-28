Россельхозбанк в Иркутске отметил новоселье

В современное здание бизнес-центра «Лисиха» переехал коллектив офиса Россельхозбанка, который ранее оказывал услуги населению Иркутска по адресу: ул. Марата, д. 22.

Подразделение банка работает в областном центре с 2009 года. За 11 лет работы у данного отделения появились свои постоянные клиенты. Зачастую за помощью в банк обращались по рекомендации знакомых, коллег или единомышленников – предпринимателей. Благодаря слаженной коллективной работе и искреннему желанию сотрудников небольшого офиса помочь своим клиентам на конец 2020 года кредитный портфель филиала составил более 600 млн рублей, а вклады превысили 1,5 млрд рублей.

В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, первый заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Жилкина, сотрудники и клиенты банка.

«Оценив потенциал клиентского офиса, мы приняли решение о переезде в новое помещение, предоставляя больше возможностей для наших клиентов. Самое значимое и по-настоящему ценное – заезжать в новый, красивый и современный офис с уже сложившейся и проверенной командой, с поддержкой наших клиентов и единомышленников, которые за время работы стали друзьями. Открывая этот офис, мы знаем, что он уже успешен, уже доказал свою эффективность и готов к новым свершениям. Это первое и знаковое открытие наступившего 2021 года. В планах на этот год у нас значительное расширение региональной сети, и очень символично, что именно это отделение стало первым в череде новых открытий», – обратилась к гостям с приветственной речью директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

В новом офисе предусмотрено все необходимое для работы в любом финансовом направлении: операционный зал для обслуживания физических лиц, консультаций и помощи в выборе банковского продукта; кассовая зона, где можно произвести операции с наличными средствами и счетами; специалист по работе с корпоративными клиентами, в том числе с представителями малого и среднего бизнеса, и удобная переговорная комната финансового консультанта, где можно получить индивидуальную консультацию по сложным банковским продуктам. Для удобства клиентов банкоматы и платежные терминалы установлены в зоне круглосуточной доступности.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области тоже отметила профессионализм и сплоченность команды филиала РСХБ.

«Россельхозбанк давно себя зарекомендовал в нашем ведомстве как партнер, который готов в любое время прийти на помощь сельхозтоваропроизводителям области. В этом году банк демонстрирует большие успехи в сфере АПК – команда финансовой организации добилась признания крупнейших клиентов региона. Желаю вашей команде процветания, развития и совершенствования. Мы, как и раньше, готовы к сотрудничеству и уверены, что у нас впереди большие совместные достижения», – рассказала Наталья Жилкина.

Иркутский региональный филиал начал свою деятельность в Иркутской области с июля 2005 года. Вместе с развитием филиала, начиная с 2006 года и по настоящее время, непрерывно создавалась сеть внутренних структурных подразделений. На сегодня Филиал представлен своими отделениями в 17 из 33 муниципальных районов Иркутской области. Это позволяет обеспечивать необходимую доступность финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей.