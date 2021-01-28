UBS ставит на Россию

UBS назвал активы российского фондового рынка одними из самых привлекательных для инвесторов в 2021 году.

Акции развивающихся стран заметнее отреагируют на восстановление мировой экономики в этом году и при этом стоят дешевле, заметил UBS. По его мнению, Россия может похвастаться «самой высокой доходностью дивидендов в мире». Рубль же к концу года должен укрепиться благодаря росту цен на нефть до $63 за баррель, предсказали аналитики банка.

Кроме того, Россия наряду Латинской Америкой предлагает привлекательное сочетание товарных и рефляционных рисков, а также стоимости и цикличности активов, пишет Bloomberg. UBS Wealth и сам переключился на акции развивающихся стран, отметил Bloomberg. Подразделение управляет капиталом на сумму больше $4 трлн.

Мы согласны в целом с данной точкой зрения, по мировым меркам у нас просто феноменальная дивидендная доходность. Исторический максимум долларового индекс РТС около 2500. Сейчас индекс РТС около 1400. Наш таргет на 2021 – 2000 пунктов. Рынки еще не отыграли вакцинацию, снятие ограничений и завершение рецессии. Последнее должно вывести цены на нефть на $60-70. Наш фаворит – «Ростелеком», так как компании далеко до исторических максимумов, она в наибольшей степени выиграет от цифровизации России. «Газпром» привлекателен как самая дешевая российская фишка. «Сбер» в наибольшей степени выиграет от восстановления российской экономики после пандемии COVID-19.

Однако что будет, если американский рынок акций рухнет? Большая часть роста рынка в последнее время происходит на фоне стремительного роста маржинальных позиций, или позиций с кредитным плечом. Рухнут нефть, акции и валюты развивающихся рынков. Уверенность американских потребителей сильно снизится. Это вызовет падение спроса и новую рецессию. В пропасть за собой экономика США утащит весь мир.

Падение S&P от текущих уровней может легко составить 20-25%. А индекс РТС уйдет ниже 1000 пунктов. Кроме префов «Сургутнефтегаза» защитных бумаг я не вижу, так как девальвация рубля автоматически увеличивает дивидендные выплаты по ним.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»