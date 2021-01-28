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Выдачи ипотечных кредитов в 2020 году выросли на 38%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в 2020 году 1,67 млн ипотечных кредитов. 

Это абсолютный рекорд по количеству выданных за год ипотечных кредитов. Так, в 2019 году ипотеку взяли 1,2 млн человек, в 2018 году – 1,4 млн, в 2017 году – 1,02 млн, в 2016 году – 0,76 млн заемщиков. 

Рекорд по количеству выданных за месяц кредитов был установлен в октябре – тогда ипотеку взяли 202 тысячи заемщиков. В декабре банки выдали 192 тысячи кредитов – это тоже максимальные выдачи за всю историю банковской системы, которые уступают лишь октябрьским показателям. За весь четвертый квартал банки выдали 572 тыс. кредитов – на 51% больше, чем в аналогичный период 2019 года.  

Среди 30 регионов с наибольшим количеством выданных за год ипотечных кредитов лучшая динамика была в:

  • Алтайском крае (34%),
  • Приморском крае (33%),
  • Чувашии (31%),
  • Татарстане (31%),
  • Югре (31%).

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Самые низкие темпы в:

  • Башкортостане (24%),
  • Кемеровской области (23%),
  • Санкт-Петербурге (23%),
  • Московской области (22%, в Москве темпы выше – 28%),
  • Иркутской области (22%).   

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ: 

"Поддержку ипотеке в 2020 году главным образом оказывали рекордно низкие процентные ставки, которые стали возможны благодаря снижению Центробанком ключевой ставки. Значительное влияние оказала и программа льготной ипотеки, по которой можно было взять новостройку в кредит по ставке 6,5% и ниже. Кроме того, отчасти такое количество выдач можно объяснить тем, что прошлый год был кризисным, а некоторые россияне считают инвестиции в недвижимость способом спасти свои средства от обесценения". 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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