Единый лицевой счет: жители Иркутской области осваивают новый вид оплаты услуг ЖКХ

Жители Иркутской области в 10 раз чаще стали оплачивать жилищно-коммунальные услуги по Единому лицевому счету через сервис Сбербанк Онлайн. Новый формат платежей банком был предложен в июле 2020 года и сервис набирает обороты популярности.

Единый лицевой счет (ЕЛС) заменяет собой сразу несколько видов коммунальных платежных документов. Ранее, потребителям услуг ЖКХ для совершения оплаты счетов нескольких поставщиков, приходилось совершать платежи отдельными операциями. Теперь, при совершении перечислений по ЕЛС, клиент сразу получает список поставщиков коммунальных услуг, после выбора нужных организаций - производит одной операцией общую оплату и получает единый чек. Денежные средства автоматически распределяются за потребленные услуги поставщикам: ООО «Иркутскэнергосбыт», Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, АО "ИРКУТСКОБЛГАЗ", ООО «РТ-НЭО» (вывоз твердых коммунальных отходов) и в большинство крупных управляющих компаний Иркутской области (Северное, Западное, Южное управление и др.). Время проведения платежной операции значительно сокращается, сам процесс оплаты коммунальных услуг стал более простым и удобным.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутского отделения Сбербанка:

«Запуск сервиса оплаты коммунальных услуг по ЕЛС в приложении Сбербанк Онлайн в Приангарье стартовал в июле 2020 года и мы видим, как жители области проявляют активный интерес к такому, единому, способу оплаты. Дистанционные сервисы Сбера, сейчас очень востребованы населением, примерно 88% жителей Иркутской области ими пользуются. Единый лицевой счет – пример совершенствования платежных процессов и сотрудники банка всегда с радостью знакомят клиентов с новыми технологиями в этом направлении».

Подробную информацию о сервисе «Единый лицевой счет», порядке проведения оплаты коммунальных услуг жители населенных пунктов Иркутской области могут получить в офисах Сбербанка.