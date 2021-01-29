Архитекторов и дизайнеров Иркутской области приглашают к участию в федеральной программе 

Стартовал отбор участников в Rurban Creative Lab - самую масштабную в стране программу по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры, созданную под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ). Заявки принимаются до 15 февраля включительно по ссылке Участие в программе бесплатное.

Программа Rurban Creative Lab пройдет в два этапа:

– с 15 февраля по 14 марта состоится онлайн-марафон, где будут отработаны основные составляющие формулы успеха креативной территории: инфраструктура, сообщества и стейкхолдеры, бизнес-процессы и многое другое. Итогом онлайн-марафона станет отбор десяти команд - региональных продюсерских центров, которые получат возможность принять участие в очной части лаборатории и вместе с экспертами запустить в своих регионах креативные кластеры.

– с 22 марта по 26 сентября мероприятия Rurban Creative Lab пройдут в очной форме. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях.

«Мы точно знаем, что креативные пространства создают и развивают люди. Приглашаем к участию в лаборатории урбанистов, архитекторов, дизайнеров, студенческие сообщества и активных горожан, а также всех, кто интересуется темой развития территорий творчества», - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ и организатор Rurban Creative Lab Татьяна Журавлева.

Участники Rurban Creative Lab получат возможность окунуться в мир креативных индустрий своего региона, разработать финансовую и бизнес-модели развития объекта, повысить уровень профессиональных компетенций, стать частью команды продюсерских центров или команд, управляющих креативными кластерами. Кроме того, они смогут открыть в своем регионе креативные пространства разных типов и форматов. Участие в Rurban Creative Lab бесплатное.