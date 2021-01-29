Приангарье подало заявку на федеральное финансирование Фонда развития промышленности

В ближайшее время Минпромторг РФ планирует «перезагрузку» софинансирования региональных программ развития промышленности. На эти цели министерство будет выделять по 1 млрд. рублей ежегодно до 2023 года. Иркутская область подала заявку. Вчера, 28 января, в правительстве региона оценили эффективность деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области.

Иркутская область входит в ТОП-8 регионов России по количеству профинансированных промышленных проектов. Для реализации новых проектов по созданию промышленных производств в Приангарье действуют меры государственной поддержки, одной из которых является предоставление льготных займов Фондом развития промышленности.

– За время деятельности Фонда одобрено 34 проекта. Сумма налоговых поступлений по ним составит 4 миллиарда 400 миллионов рублей и будет создано 1034 новых рабочих места. Среди самых ярких проектов, поддержанных Фондом – открытие завода по производству фармацевтических субстанций акционерного общества «Фармасинтез» в Братске, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.



Региональный Фонд развития промышленности, действует в Иркутской области с 2017 года. Он стал первым в Сибирском федеральном округе. В настоящее время Фонд занимает второе место по динамике показателей деятельности региональных ФРП по поддержке промышленности и шестое место по результатам общероссийского рейтинга результативности работы Региональных фондов.



– Cегодня действуют 10 федеральных программ, четыре совместные и две региональные программы, которые были запущены в 2020 году, – доложила директор Фонда развития промышленности Яна Шевченко.



Учитывая высокую эффективность действующих региональных инструментов поддержки Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с этого года планируется «перезагрузка» своих механизмов под названием «Единая региональная субсидия» (ЕРС). Этот механизм предполагает софинансирование региональных программ развития промышленности на конкурсной основе. Общий объем предусмотренного на эти цели финансирования составляет по 1 млрд. рублей ежегодно до 2023 года.



Иркутская область в настоящее время подала заявку для получения ЕРС. В рамках указанной субсидии наибольшие суммы планируется направить на реализацию программ Регионального фонда развития промышленности.



– В связи с этим особую актуальность приобретает решение задач, направленных на совершенствование региональной линейки продуктов фонда, а также усиление базы, связанной с общим увеличением капитализации непосредственно регионального Фонда развития промышленности, а также докапитализации действующих в настоящее время областного гарантийного фонда и фонда микрокредитования, – доложил начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономического развития Иркутской области Сергей Какаулин.На сегодняшний день Иркутская область представляет собой один из лидирующих регионов Сибирского федерального округа. Объем валового регионального продукта оценивается в 1,5 трлн рублей – это третье место среди субъектов Сибирского Федерального округа и 15 – по России. Область занимает второе место по объему инвестиций и налоговым доходам среди субъектов СФО.