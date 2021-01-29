Аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение

Перелёты будут возобновлены с 8 февраля. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, который провела вице-премьер России Татьяна Голикова.

Участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об актуализации следующих критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и ж/д сообщения:

– показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения;

– показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;

– темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;

– уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за 7 дней, не должен быть меньше 200.

По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, этого решения область добивалась несколько месяцев.

– До пандемии коронавируса у жителей Иркутской области была возможность без пересадок совершить полёт в Японию, Турцию, Корею, ОАЭ. Однако в последнее время из региона осуществлялись только вывозные рейсы в Киргизию и Таджикистан. Рад, что удалось добиться положительного решения. В аэропорту Иркутска заверили, что будут соблюдать все санитарные требования, – отметил на своей странице в Instagram Игорь Кобзев.

Пассажиропоток иркутского аэропорта из-за пандемии упал в 2020 году на 44% по сравнению с 2019 годом – до 1,37 миллиона человек.