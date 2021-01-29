Как рубль отреагирует на падение доллара

Курсы валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, резко упадет вместе с долларом. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

«Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар», —отметила эксперт.

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес).

Ранее американский экономист, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч сообщал, что при неблагополучном раскладе американская валюта может подешеветь на 35%.

По его словам, обвалу американской валюты способствуют три фактора: резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США; укрепление евро; нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.