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В Иркутской области 31 ребенок излечился от коронавируса

Всего от новой инфекции на 29 января вылечились 290 человек.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 29 января. Согласно им, за прошедшие сутки в области зафиксировали 266 случаев COVID-19 общее число заболевших – 48 406.

Скончались непосредственно от коронавируса – 8, от сопутствующей патологии – 2. С начала пандемии в регионе умерли 1 852 человека с коронавирусом.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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