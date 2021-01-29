В Иркутской области 31 ребенок излечился от коронавируса

Всего от новой инфекции на 29 января вылечились 290 человек.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 29 января. Согласно им, за прошедшие сутки в области зафиксировали 266 случаев COVID-19 общее число заболевших – 48 406.

Скончались непосредственно от коронавируса – 8, от сопутствующей патологии – 2. С начала пандемии в регионе умерли 1 852 человека с коронавирусом.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.