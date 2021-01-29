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Питьевую воду Байкала предлагают популяризировать на национальном уровне

На сессии Заксобрания Иркутской области обсудили вопрос продвижения бутилированной воды Байкала.

Экс-губернатор области Борис Говорин предложил депутатам наладить поставки воды на заседания ШОС и приемы министров из других стран.

По его словам, мы часто демонстрируем чистоту Байкала, зачерпывая воду из озера и тутже употребляя ее. Показываем, что эта вода без очистки приемлема для употребления и на этом действия заканчиваются.

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– Поэтому я рад, что сейчас мы начали использовать бутилированную байкальскую воду. Нужно точно также использовать ее в протокольных мероприятиях, связанных с приездом гостей высокого уровня. Наличие такой мягкой дипломатической силы, пропаганды байкальской воды – это очень важная и актуальная вещь, которую мы должны с вами продвигать, – убежден Борис Говорин.

Помимо этого экс-губернатор области предложил построить мост на Остров Ольхон и разделить отдых на Байкале на VIP и стандартный. Напомним, Борис Александрович Говорин почётный профессор ИГУ, почётный гражданин города Иркутска, Иркутской области. Академик РАЕН. Был мэром Иркутска с 1994 по 1997 год и губернатором Иркутской области с 1997 по 2005 год.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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