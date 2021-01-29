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На Ангаре повысится уровень воды

В Усольском районе Иркутской области из-за низких температур и обильных осадком метеорологи прогнозируют колебание уровня воды.  

Из-за понижения температурскопления шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле, выпадения обильных осадков наблюдалось колебание уровня воды в пределах 25 сантиметров в ночное время. По состоянию на 7 часов утра, отметки ниже критических. 

На место направлены специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды для контроля и оценки оперативной обстановки. В готовности к реагированию находится Усольский пожарно-спасательный гарнизон.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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