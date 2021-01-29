Столичные специалисты помогают братчанам бороться с коронавирусом

Промышленник Олег Дерипаска пригласил экспертов в поддержку местных специалистов. По его инициативе в прошлом году построили современные медицинские центры в семи российских городах, в том числе в Братске, Тайшете и Шелехове, сообщают в пресс-службе Братска.

Елена Инянкова приехала в Братск около недели назад. Она врач анестезиолог-реаниматолог с 24-летним стажем из подмосковного Чехова, где трудится в отделении, перепрофилированном для помощи больным коронавирусом. На западе страны с инфекцией столкнулись гораздо раньше, чем в Сибири – ещё в апреле. За это время Елена Александровна оказала помощь сотням пациентов. В Братск приехала, чтобы поделиться наработанным за время пандемии опытом и усилить штат медиков нового Центра для лечения внебольничной пневмонии, построенного на улице Курчатова.

– Медицинский центр производит прекрасное впечатление, – рассказывает Елена Инянкова. – Во-первых, он новый, во-вторых - построен по всем стандартам, которые прописаны в санитарных нормах и правилах для больных с коронавирусной инфекцией. Это отделение полностью оснащено необходимым оборудованием, укомплектовано средствами индивидуальной защиты, в нём очень удобно работать.

Медцентр по лечению внебольничной пневмонии открыли в Братске два месяца назад, за это время квалифицированную помощь здесь получили более 220 человек. Сейчас занято 56 из 60 коек. Хуже всего переносят COVID-19 люди старшего возраста, состояние которых осложняется сопутствующими заболеваниями эндокринной системы и внутренних органов.

– В таких случаях именно реальный опыт оказания помощи пациентам бесценен, поэтому я очень благодарен нашим коллегам из центрального региона, которые, несмотря на напряжённый режим работы, находят время приехать к нам, посмотреть, познакомиться, поделиться, поработать, – комментирует Александр Кокорин, главный врач ГБ №5. – Я считаю, что такой обмен опытом очень полезен для братчан. В дальнейшем мы планируем ещё приглашать опытных специалистов из Москвы и Подмосковья. Конечно, основной целью является повышение качества оказания помощи пациентам с COVID-19.

Практика привлечения в Братск московских врачей началась осенью 2020 года, в сентябре и ноябре с местными медиками делились опытом эксперты из 51-й и 52-й клинических больниц столицы. В декабре в медцентре на Курчатова работали четверо специалистов министерства обороны – два терапевта и два реаниматолога. В феврале ожидается приезд еще одного реаниматолога из Москвы.