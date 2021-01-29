En+ и Центр социальных программ РУСАЛа запускают образовательный онлайн-курс

En+ Group, ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, и Центр социальных программ РУСАЛа совместно с Фондом Президентских грантов запустили открытый образовательный онлайн-курс «Время экодействий».

Он предназначен для тех, кто хочет реализовывать свои инициативы в области защиты окружающей среды и представлять их на грантовые конкурсы, а также будет полезен активным горожанам, которых волнуют вопросы ответственного потребления.

Курс включает в себя нескольких обучающих модулей, авторами которых выступили ведущие экологи, эксперты и успешные социальные предприниматели. В ходе обучения участники обсудят экологические проблемы, с которыми им приходиться сталкиваться, узнают о доступных экотехнологиях и составят собственный пошаговый план их внедрения в повседневную жизнь. Кроме того, курс поможет начинающим экопредпринимателям найти идею, запустить и развить свой бизнес-проект.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

«Новый образовательный курс «Время экодействий» направлен на сохранение ресурсов и защиту природы, а также популяризацию идей осознанного потребления. Он даст возможность слушателям систематизировать знания, навыки и подходы к заботе об окружающей среде. За счет открытого доступа образовательной программы принять участие в ней сможет любой желающий. Курс будет полезен и потенциальным участникам грантового конкурса En+ Group, который в ближайшее время стартует в городах присутствия компании».

Пройти онлайн-курс «Время экодействий» можно на платформе Онлайн-школы городских изменений Центра социальных программ РУСАЛа. Обучение для всех желающих бесплатное.