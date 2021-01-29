К созданию Единого ресурса о земле и недвижимости подключится Роскосмос

Помимо Иркутской области его реализуют в Республике Татарстан, Краснодарском крае и Пермском крае, сообщают в администрации области.

Согласно постановлению Правительства РФ, эксперимент проведет Росреестр совместно с Минцифры РФ с 1 января по 31 декабря 2021 года.

В Иркутской области эксперимент пройдет на территории Иркутского, Слюдянского и Ольхонского муниципальных районов, общая площадь которых составляет 3,4 млн га. На них расположено 157 населенных пунктов, где проживает 186 тыс. жителей. Выбранные для эксперимента районы имеют большое значение для жителей Иркутской области, поскольку расположены вблизи озера Байкал.