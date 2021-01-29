Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков за 2020 год, сообщает портал Finmarket. Таким образом, по количеству упоминаний Примсоцбанк занял 39 место, показателю индекса заметности – 36 место, а по охвату аудитории – 48 место.

– На протяжении последних лет Примсоцбанк стабильно входит в ТОП-50 самых медийных банков. Однако в 2020 году произошёл заметный рост нашей медиаактивности, что, конечно же, нашло отражение в федеральных рейтингах. Так, буквально в июне мы переместились с 48 на 35 место в рейтинге от компании «Медиалогия». Рост сразу на 13 пунктов стал одним из самых заметных, сейчас мы держимся на уровне этих показателей и считаем, что в первую очередь на их рост повлияло повышенное внимание к PR в прошедшем году, - поделился Гурген Саакян, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Напомним, по данным портала «БанкИнформСервис» пресс-служба Примсоцбанка входит в ТОП-15 самых активных банковских пресс-служб, а в аналогичном рейтинге от Brobank по итогам 3 квартала занимает 10 строчку в ТОП-20.

Самыми растиражированными материалами в прошлом году стали интервью экспертов Примсоцбанка о том, что ждёт рынок труда этой осенью, а также об альтернативах вкладам и депозитам. Основу информационной повестки банка составляли публикации об акциях по банковским картам, повышению ставок на вклады, расширении функционала мобильного приложения Примсоцл@йн, а также сообщения о масштабной предновогодней акции «Рождественский подарок».