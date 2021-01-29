На протестах в Иркутске задержали 26 детей

На их родителей составлены административные протоколы, сообщает Интерфакс.

Протоколы «направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства детей, там же проводится работа сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», сообщила омбудсмен региона Светлана Семенова.

Дети старше 16 лет подлежат административной ответственности, если их вина установлена, и постановке на профилактический учет. Если дети младше, то к ответственности привлекают их родителей или законных представителей, напомнила омбудсмен.

«Относиться к участию детей в митинге несанкционированном можно только отрицательно, так же, как и любого гражданина, который четко понимает, что участие в незаконной акции влечет установленную законом ответственность. Поэтому и родителей, и детей призываю соблюдать установленные нормы и не участвовать в несанкционированных митингах», – добавила она.