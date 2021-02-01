Сергей Макшанов представит иркутскому бизнесу новые базовые стратегии

Бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов не нуждается в особом представлении иркутскому сообществу предпринимателей. Его ежегодные конференции «Базовые стратегии» в разных городах России, в том числе и в Иркутске, собирают сотни владельцев и руководителей бизнеса.

Традиционную бизнес-конференцию по стратегическому планированию на 2021 год «События. Тренды. Действия» Сергей Макшанов проведёт в Иркутске 19 февраля. Программа мероприятия составлена на анализе обширной информации и десятков исследований о развитии мировой экономики, трендах, технологиях, перспективных нишах для развития в РФ.

В частности, разговор пойдёт о том, как проектировать будущее бизнеса, какие длинные тренды ускорятся на фоне всеобщей цифровизации, насколько сильно притормозит развитие рынка глобализация, как мы будем строить бизнес, дружить с внешним миром?

Представляя новые тренды, Сергей Макшанов расскажет о вирусных последствиях: к чему «из прошлой жизни» мы еще вернемся, и что изменится безвозвратно, проанализирует чего ждать от обменных курсов, процентных ставок, как работать с инвестициями и в каких отраслях и технологиях больше шансов стабилизировать бизнес и заработать. Кроме этого, он сделает акцент на векторах роста 2021: экстраординарных решениях, диверсификации и персонале, в том числе – на практических примерах.

По итогам конференции вы сможете оценить изменения, которые влияют на достижение стратегических целей, определить области возможностей вашего бизнеса, а также определить факторы рисков текущих стратегий.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте.