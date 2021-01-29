Новости

Иркутская область получит 59 млн на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Всего на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией в регионы направят 2,7 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

Все необходимые препараты выдаются пациентам бесплатно по рецепту лечащего врача.  

- Выделение денежных средств на покупку лекарств, безусловно, играет важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Минздрав региона осуществляет необходимый контроль, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3279)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области с общепита снимают ограничения
ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
Филиппины установили новые правила въезда для иностранцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании