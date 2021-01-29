Иркутская область получит 59 млн на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Всего на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией в регионы направят 2,7 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

Все необходимые препараты выдаются пациентам бесплатно по рецепту лечащего врача.

- Выделение денежных средств на покупку лекарств, безусловно, играет важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Минздрав региона осуществляет необходимый контроль, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.