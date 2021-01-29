Новости

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала распродажа «Киберпонедельник-2021»

По окончании новогодних и рождественских праздников и с наступлением нового делового сезона в салонах связи «Ростелекома» или интернет-магазине shop.rt.ru можно приобрести смартфон со скидкой до 60%, сообщают в пресс-службе Ростелекома.

Предложение распространяется на популярные модели смартфонов ведущих мировых производителейНа распродаже представлены классические модели, хиты продаж и новинки. 

«Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться самыми современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин. 

Напомним, что смартфоны традиционно являются одной из популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке. Акция «Киберпонедельник-2021» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 31 января включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома»*, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области с общепита снимают ограничения
ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
Филиппины установили новые правила въезда для иностранцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании