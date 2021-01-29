В 2021 году по нацпроекту БКАД в Приабайкалье отремонтируют 223 км дорог

В 2021 году впервые по проекту будут отремонтированы две улицы в городе Черемхово Иркутской области, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Вводу подлежат 77 объектов, оставшиеся 22 объекта будут закончены в 2022 году. В настоящее время идут процедуры заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.

В рамках регионального проекта в 2021 году реализуется 99 объектов на общую сумму 9,587 млрд рублей, из них 7,915 млрд рублей – средства областного бюджета, 1,014 млрд рублей - федерального бюджета, 0,658 млрд рублей – местные бюджеты.