Новости

В 2021 году по нацпроекту БКАД в Приабайкалье отремонтируют 223 км дорог

В 2021 году впервые по проекту будут отремонтированы две улицы в городе Черемхово Иркутской области, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Вводу подлежат 77 объектов, оставшиеся 22 объекта будут закончены в 2022 году. В настоящее время идут процедуры заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.   

В рамках регионального проекта в 2021 году реализуется 99 объектов на общую сумму 9,587 млрд рублей, из них 7,915 млрд рублей – средства областного бюджета, 1,014 млрд рублей - федерального бюджета, 0,658 млрд рублей – местные бюджеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области с общепита снимают ограничения
ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
Филиппины установили новые правила въезда для иностранцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании