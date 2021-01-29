Какими средствами россияне защищаются от коронавируса на работе

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье выяснили, что 57% жителей России предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками (множественный выбор).

При этом 14% опрошенных заявили, что всё-таки используют перчатки для защиты от коронавируса. 51% респондентов отметили, что на работе носят медицинские маски, еще 29% — стараются соблюдать социальную дистанцию с коллегами по работе.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего уточняли, что работают удаленно или уже успели сделать прививки от коронавируса.

Больше всего жителям России надоело носить маски и перчатки для защиты своего здоровья. Четверть опрошенных (23%) отметили, что устали от соблюдения режима самоизоляции при подозрении на заболевание, а 11% надоело соблюдать социальную дистанцию. Еще 7% утомляет использование антисептиков, а 6% — дистанционный формат работы.

«Одним из позитивных последствий пандемии стало то, что люди стали чаще мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями и перед тем как прикоснуться к лицу или слизистым. Хотелось бы, чтобы эта привычка осталась с людьми навсегда. Многим людям надоело постоянное ношение маски и перчаток в публичных местах и в офисе, но эти меры, как показал прошлый год, являются самыми действенными в борьбе с распространением заболевания. Если стандартная маска приносит дискомфорт, то можно использовать медицинские маски с завязками. С ними вы сможете регулировать степень прижатия маски к лицу, и уши болеть не будут. Главное — не забывайте почаще менять средства индивидуальной защиты», — отмечает медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.