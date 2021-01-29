Наталья Волощенко: «Иркутск заслуживает право быть центром туристического притяжения с широким выбором развлечений и экскурсий»

Еще один привлекательный туристический проект, поддержанный Байкальским банком Сбербанка, готовится к реализации в Иркутске и ждет своих инвесторов. Идея создания на острове Конный Парка развлечений получила поддержку администрации города.

Проект, автором которого является Артем Цыденов, был презентован на совещании по развитию туризма в мэрии Иркутска, на Дне инвестора и в Агентстве Инвестиционного развития Иркутской области. На заседании комиссии по инвестиционной деятельности Администрацией г. Иркутска принято решение о включении проекта «Парк развлечений и отдыха на острове Конный» в реестр инвестиционных проектов.

Предложение иркутского предпринимателя предусматривает обустройство моста во входной части парка, создание специальных площадок для активного отдыха и развлечений в районе «колеса обозрения», арт-галерею, строительство деревянной набережной вокруг острова Конный, сцены и площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, создание зон для торговли и фудкорта. Запланирована также установка новых аттракционов – американские горки, башня свободного падения, каток с искусственным покрытием. Срок реализации первой очереди создания парка – 2022 год, общий объем ожидаемых инвестиций составляет – 300 млн. рублей.

Для реализации паркового проекта администрацией Иркутска в настоящее время рассматриваются территориальные площадки, соответствующие всем требованиям градостроительного и земельного законодательства.

Дмитрий Ружников, вице-мэр г. Иркутска :

«Включение проекта в реестр – это подтверждение факта его актуальности для нашего города. Администрация Иркутска проработает возможность реализации данного инвестпроекта на предложенной территории, а также рассмотрит иные площадки, которые с точки зрения градостроительного и земельного законодательства могут быть для него также приемлемы. Мы учтем существующие потребности всех районов города.

Пространственное развитие Иркутска, создание новых точек притяжения для горожан и гостей областного центра – ключевые направления нашей деятельности. И мы заинтересованы, чтобы предлагаемые инвестпроекты были реализованы в нашем городе».

Артем Цыденов уже много лет является партнером Байкальского банка Сбербанка. При поддержке банка в Иркутске реализован ряд авторских детских развлекательно-познавательных проектов предпринимателя – «Детский город профессий Любо-Город, семейное кафе «Лелея Фрэ», «Колесо познания Кругозор».

Артем Цыденов, автор проекта «Парк развлечений на острове Конный»:

«Со Сбербанком наша компания работает давно, с момента организации в 2016 году в Иркутске детских развлекательно – познавательных проектов. И мы чувствуем поддержку Сбербанка во всем, в планах продолжить взаимодействие и более того - расширить направления сотрудничества не только в финансовом плане, но и в сфере экосистемы Сбербанка. При поддержке банка мы планируем развивать и новый проект – «Парк развлечений и отдыха на острове Конный».

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка:

«Совместная, плодотворная работа проектного офиса по развитию туризма на Байкале Байкальского банка ПАО Сбербанк и Администрации г. Иркутска показывает свои первые успешные результаты по формированию инвестиционного климата в нашем городе. Иркутск является сердцем, яркой стартовой площадкой для многочисленных туристических маршрутов Восточной Сибири. Не секрет, что все путешествия наших гостей – соотечественников и зарубежных туристов начинаются именно с Иркутска. Город достоин того, чтобы здесь развивались и сохранялись не только исторические маршруты и программы, но и современные – развлекательно-досуговые. Байкальский банк Сбербанка участвует в разработке и реализации стратегии туризма на Байкале. Развитие туристической привлекательности Иркутска – часть нашей программы. Уверена, проект «Парк развлечений на острове Конный придется по душе и жителям города и его гостям».