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Вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

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Меры безопасности в образовательных учреждениях сохранятся, сообщает РБК.

Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Возвращение к очному обучению для вузов должно быть реализовано с профилактическими мерами, рекомендованными к соблюдению Роспотребнадзором, подчеркнули в ведомстве.

В их числе:

  • создание условий для гигиенической обработки рук антисептическими средствами;
  • контроль температуры бесконтактным способом у всех, кто входит в здание вуза;
  • соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
  • ограничение посещения вуза теми, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • обработка всех контактных плоскостей (ручек дверей, парт, выключателей) дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в четыре часа;
  • проветривание помещений.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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