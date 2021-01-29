Вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

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29 января 2021
Меры безопасности в образовательных учреждениях сохранятся, сообщает РБК.
Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Возвращение к очному обучению для вузов должно быть реализовано с профилактическими мерами, рекомендованными к соблюдению Роспотребнадзором, подчеркнули в ведомстве.
В их числе:
- создание условий для гигиенической обработки рук антисептическими средствами;
- контроль температуры бесконтактным способом у всех, кто входит в здание вуза;
- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
- ограничение посещения вуза теми, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний;
- обработка всех контактных плоскостей (ручек дверей, парт, выключателей) дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в четыре часа;
- проветривание помещений.