Вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

Меры безопасности в образовательных учреждениях сохранятся, сообщает РБК.

Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Возвращение к очному обучению для вузов должно быть реализовано с профилактическими мерами, рекомендованными к соблюдению Роспотребнадзором, подчеркнули в ведомстве.

В их числе: