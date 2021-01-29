Более трети россиян стали чаще использовать безналичные платежи из-за пандемии

Россия подтверждает репутацию одной из наиболее продвинутых стран мира в сфере финансовых технологий. 93% россиян используют современные безналичные способы оплаты.

При этом более 80% начали платить через смартфоны, онлайн-кошельки и умные часы еще до пандемии, но коронавирус заставил россиян активнее переходить на безналичные платежи. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Только 7% наших соотечественников не пользуются современными безналичными способами оплаты. Выше всего доля таких людей в Северо-Западном (13%) и Центральном (12%) федеральных округах, а также на Северном Кавказе (10%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье и на Урале этот показатель составляет лишь 4%.

Самый популярный современный способ безналичной оплаты у россиян - через смартфон. Им пользуются 87% опрошенных, реже остальных - жители Северо-Запада (68%) и Северного Кавказа (69%).

Почти две трети россиян (64%) используют онлайн-кошельки. Наиболее популярны они на Дальнем Востоке (69%), реже других им пользуются жители Северо-Западного и Сибирского (по 55%) федеральных округов.

Умные часы остаются достаточно экзотическим средством платежа. Их используют 13% опрошенных. Ожидаемо в лидерах тут Санкт-Петербург (18%) и Московский регион (16%), меньше всего платят умными платежами в Северо-Западном федеральном округе (0%) и на Северном Кавказе (5%).

Пандемия достаточно существенно повлияла на отношение россиян к современным безналичным способам оплаты товаров и услуг. Из тех, кто платит умными часами, каждый пятый впервые сделал это во время пандемии, из платящих смартфонами - 13%, из пользователей онлайн-кошельков - 11%.

36% россиян из-за пандемии стали чаще, чем до коронавируса, использовать для оплаты онлайн-кошельки, по 41% - смартфоны и умные часы.