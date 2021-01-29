В ОЭЗ «Байкальская гавань» построят гостиничный комплекс с термальными источниками

Проект гостиничного комплекса с термальными источниками на территории участка ОЭЗ «Байкальская гавань» в пос. Турка Прибайкальского района Бурятии представил инвестор – компания «Green Flow Baikal». По словам инвестора, строительство комплекса начнется в апреле этого года и завершится летом 2022 года.

Как сообщили представители компании на встрече с зампредом Правительства республики Евгением Луковниковым, на сегодня закончена разработка проектной документации, сейчас она проходит государственные экспертизы.

Изначально проект предусматривал строительство, в соответствии с действующими стандартами, уровня 4 звезды, однако сегодня в планах у инвестора уже строительство целого туристического комплекса на площади 7 тысяч гектаров.

– Мы имеем уникальный концепт в России. «Green Flow» это сеть отелей, которые располагаются только в уникальных местах России. Подобный сегодня есть на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Сегодня закончена разработка проектной документации, мы уже проинвестировали порядка 70 млн. рублей. Поэтому цели амбициозные, перед своей командой мы ставим задачу начать строительство в апреле этого года. Мы хотим за 15 месяцев построить этот объект, чтобы к лету 2022 года уже принять первых гостей, – рассказал в ходе совещания генеральный директор ООО «Green Flow Baikal» Александр Тертычный.