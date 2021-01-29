С Ледового дворца Байкал снимут ограничения

В нем разрешать проведение чемпионатов по самбо, плаванию, дзюдо, хоккею и другим видам спорта, сообщают в областной администрации.

Помимо этого, будет разрешено проведение матчей хоккейного клуба «Байкал-Энергия» на площадке Ледового дворца «Байкал» в Иркутске при пятидесятипроцентной наполняемости трибун

Напомним, что ХК «Байкал-Энергия» получила в безвозмездное пользование на 10 лет объекты Ледового дворца «Байкал». При активном содействии En+ Group хоккейный клуб «Байкал-Энергия» и ОГБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» подписали договор безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества.

Это соглашение позволит обеим профессиональным командам «Байкал-Энергии» - Суперлиги и Высшей лиги – тренироваться и проводить домашние матчи на льду новой арены.В здании Ледового дворца «Байкал» на период действия договора будут располагаться и административные помещения Клуба.