В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов

Государство решило развивать внутренний туризм – для нашего региона это отличная новость. Близость к Байкалу позволяет не только развивать туррынок, но и рассчитывать на мощные преференции от федеральных властей. Интерес к гостиничному бизнесу не падает. Несмотря на пандемию, в Иркутске открылся второй 5* отель. В ближайшие несколько лет планируется открытие еще нескольких отелей в центре города и приход четырех международных брендов. О том, какой он, ландшафт иркутского турбизнеса, на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале – 2020» рассказал Вадим Каретников, член правления Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звёзд», операционный директор ООО «Гранд Байкал».

Звезды получили не все

До 2019 года в России отсутствовала официальная процедура присвоения звезд, подтверждения категории гостиниц. Каждый владелец отеля или иного места мог указать на вывеске или в рекламном предложении о наличии «5 звезд», и никакой ответственности за это не предусматривалось. Чтобы упорядочить ведение гостиничного бизнеса и обеспечить постояльцам надлежащий уровень сервиса, с 2019 года в России введена процедура классификации гостиниц. Для этого был использован международный опыт, где с 80-х годов XX века действуют единые критерии по категориям и классам отелей и гостиниц. По итогам 2019 года классификацию прошли только 20% региональных гостиниц. Всего по данным региональной Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звёзд», в Иркутской области в 2019 году насчитывалось 662 коллективных средства размещения. Из 128 отелей, прошедших классификацию, высшие категории присвоены 16. Гостям, приезжающим на Байкал, предоставлены один пятизвездочный отель и 15 четырехзвездочных. (Второй пятизвездочный отель – History – открылся в январе 2021 года в 130 квартале, – прим. ред.) 40 иркутских отелей подали заявки на категорию «без звезд». Остальные – с одной, двумя или тремя звездами.

В городе представлены две международные гостиничные сети: Courtyard by Marriott и Ibis. Общее количество номеров в Иркутской области – 18 тысяч, из них в Иркутске – 3770 номеров. По данным ассоциации, на региональном рынке присутствуют три крупных игрока c несколькими объектами гостиничного бизнеса: компания «Гранд Байкал» с общим номерным фондом коллективных средств размещения 619 номеров, компания «Истлэнд» с номерным фондом 371 номер и ассоциация «Байкальская виза» с номерным фондом 265 номеров.

– 2020 год по понятным причинам нестандартный, поэтому статистику мы смотрим по 2019 году, – уточнил Вадим Каретников. – Иркутская область – перспективный регион в плане развития туризма. Уже сейчас она занимает 15 место в России и второе место в Сибирском Федеральном округе по количеству размещенных лиц в коллективных средствах размещения, а сам город Иркутск входит в ТОП-20 самых посещаемых городов России.

Пандемия подарила новых гостей

Более половины гостиниц Иркутской области в 2020 году работали в режиме пунктов временного размещения вахтовых групп, что позволяло загружать их на 50-65%, рассказал Вадим Каретников. Остальные отели – в основном малые, практически не работают с этим сегментом гостей, а принимают индивидуальных командировочных гостей. Их загрузка колеблется от 20 до 30% в месяц.

– Пандемия внесла свои коррективы в деятельность туристической отрасли. Иркутск, как и вся страна, потерял туристический групповой сегмент практически на 100%, – рассказал Вадим Каретников. – Индивидуальные туристы остались на рынке, но доля их чрезвычайно мала по сравнению с тем, что мы имели раньше. Тем не менее, на рынке гостиничных услуг в 2020 году появился новый сегмент гостей – вахтовые группы крупных добывающих компаний. Они обязаны работников, прибывших из других регионов, перед доставкой на месторождение отправлять на двухнедельный карантин. Эти две недели вахтовики живут в гостиницах.

Кадры и налоги – ключевые проблемы рынка

Лишившись привычных гостей, гостиницы нашли способ частично компенсировать выпадающие доходы, однако ключевые проблемы отрасли, которые ведут к росту стоимости услуг для туристов и к падению рентабельности бизнеса для собственников, лишь обострились. Старой болью отрасли является кадровый дефицит. Вадим Каретников считает, что Иркутску не хватает профильных учебных заведений европейского образца (на сегодняшний день в городе обучением специалистов для индустрии гостеприимства занимаются два вуза и несколько среднеспециальных учебных заведений).

– Кроме того, мы наблюдаем отсутствие мотивации к трудоустройству у выпускников профильных специальностей ввиду низких зарплат на рынке. Сама отрасль для молодого поколения не является привлекательной. Отсюда и вытекает ключевая проблема – кадровый дефицит как специалистов, так и линейного персонала.

Второй серьезной проблемой отрасли, по словам Вадима Каретникова, является тяжелая налоговая нагрузка на предприятия, работающие с НДС.

– Если сравнивать текущую налоговую ставку для индустрии в Европе, то при базовой ставке 25% в таких странах, как Бельгия, Греция, Германия ставка для туротрасли колеблется от 6 до 10%. Мы положительно относимся к предложению Ростуризма ввести ставку НДС для предприятий индустрии в размере 7%. Снижение налоговой нагрузки послужит аргументом для выхода из тени «серых» предприятий. И в целом, если это произойдет, отрасль, которая переживает сейчас не лучшие времена, получит серьезное подспорье.

Номерной фонд будет расти

Начало восстановления туриндустрии, по мнению Вадима Каретникова, прогнозируется лишь к 2022 году. А про возвращение к объемам докризисного 2019 года можно будет говорить не раньше чем к 2024 году. В ближайшие годы, по его словам, продолжится тренд на сокращение индивидуального и делового туризма, большие MICE-мероприятия (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий, – прим. ред), в прежних масштабах вряд ли вернутся.

Эти тренды, по мнению Вадима Каретникова, не помешают иркутским отельерам увеличивать номерной фонд, поскольку в перспективе регион планирует получить статус туристической дестинации международного уровня, а для этого нужен развитый туристический центр, готовый к приему большого количества гостей.

– Мы ожидаем, что к 2025 году номерной фонд Иркутска увеличится на + 1800 номеров, – рассказал Вадим Каретников. – В январе 2021 года в 130 квартале уже открылся второй в городе пятизвездочный отель History на 40 номеров. Планируется открытие отелей в центре города на улице Ленина, в стадии разработки концепция двух отелей в районе Чертугеевского залива. В 2023-2025 годах в городе ожидается появление еще четырех международных брендов: Mercure, Park Inn, Hampton и Holiday Inn.

Вадим Каретников уточнил, что проекты, о которых идет речь, были начаты до пандемии и учитывали рост въездного турпотока до 3 млн человек в год.

– В 2019 году турпоток составлял 1,7 млн человек. То есть, дефицита гостиничных номеров в Иркутске нет, имеющегося в настоящее время номерного фонда вполне достаточно, а если количество приезжающих туристов в регионе не увеличится по сравнению с 2019-м годом, его будет даже в излишке.