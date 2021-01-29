Мэр Иркутска предложил пересмотреть стоимость квадратного метра жилья при переселении из аварийного фонда

Одной из главных проблем при расселении из ветхого и аварийного жилья является то, что расчетная стоимость квадратного метра, установленная для программы расселения, далека от реальной, заявил мэр Иркутска Руслан Болотов сегодня, 29 января, на заседании общего собрания членов «Ассоциации муниципальных образований Иркутской области».

– С этой проблемой сталкиваются все крупные города. В нашей области – Иркутск особенно. Федеральный центр выделяет на это 48,6 тыс. за «квадрат». В Иркутске средняя цена одного квадрата превысила 72 тысячи рублей. Эту разницу приходится восполнять из городского бюджета, – подчеркнул Руслан Болотов. – Предлагаем рассмотреть возможность софинансирования за счет средств областного бюджета доплаты за разницу в стоимости и площади изымаемых и предоставляемых помещений на условиях 96% на 4% – областной бюджет и местный бюджет соответственно.

Он предложил инициировать Ассоциацией пересмотр совместно с Минстроем России стоимости квадратного метра жилья на третий и последующие этапы реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

– Нужно исходить из фактической стоимости квадратного метра жилья. Необходимо реально подходить к ситуации, – резюмировал мэр.

Для иркутского рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%.