Новости

В Иркутске за сутки выпало 42% месячной нормы осадков

В Иркутске из-за снегопада выведут дополнительную технику на уборку городских улиц в ближайшие выходные.

– За прошедшие сутки в городе выпало 42% от месячной нормы осадков. Неблагоприятный прогноз сохраняется на ближайшие дни: кроме снега синоптики обещают порывистый ветер и похолодание. Несмотря на погодные условия, город должен быть приведен в порядок в течение выходных, чтобы к началу рабочей недели обеспечить свободное и безопасное движение для транспорта и пешеходов, – заявил Руслан Болотов.

МУП «ИркутскАвтодор» выведет на улицы более 120 единиц техники и 200 дорожных рабочих. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области с общепита снимают ограничения
ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
Филиппины установили новые правила въезда для иностранцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании