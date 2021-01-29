В Иркутске за сутки выпало 42% месячной нормы осадков

В Иркутске из-за снегопада выведут дополнительную технику на уборку городских улиц в ближайшие выходные.

– За прошедшие сутки в городе выпало 42% от месячной нормы осадков. Неблагоприятный прогноз сохраняется на ближайшие дни: кроме снега синоптики обещают порывистый ветер и похолодание. Несмотря на погодные условия, город должен быть приведен в порядок в течение выходных, чтобы к началу рабочей недели обеспечить свободное и безопасное движение для транспорта и пешеходов, – заявил Руслан Болотов.

МУП «ИркутскАвтодор» выведет на улицы более 120 единиц техники и 200 дорожных рабочих. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.