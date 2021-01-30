Регионы готовятся к новым протестам

В российских регионах 31 января готовятся к новым митингам. Пресс-служба МВД Иркутской области распространила официальное заявление о недопустимости несанкционированных акций.

«В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах Российской Федерации, намеченных на 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок. Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка. Мы предпримем все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД предупреждают, что любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности. Кроме того, органы правопорядка рекомендуют предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что в Иркутской области задержали 26 детей, участвующих 23 января в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального.

Также стало известно, что кафе и магазины в центре Москвы решили закрыть в воскресенье, 31 января. В этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести новые акции в его поддержку. Кроме того, 31 января в Москве закроют центральные станции метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).