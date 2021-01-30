Уровень воды на реке Ангара вблизи Усолья-Сибирского приблизился к критическому

Из-за низких температур и установления ледостава на реке Ангаре в районе города Усолья-Сибирского Иркутской области отмечается повышение уровня воды. За последние сутки уровень воды реки поднялся на 12 см и по состоянию на утро 30 января составляет 1189 см при критическом уровне 1200 см.



Введен режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирское и Тельминском муниципальном образовании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

– Пока лёд окончательно не встанет, есть риск подтопления низин. Это ближайшие 2-3 дня. Пока уровень воды ниже критического. Но природа есть природа, надо быть готовыми ко всему, – подчеркнул в Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

В превентивных целях принято решение о снижении сброса воды на Иркутской ГЭС до 1700 м3/сек. В настоящее время подтопленных жилых домов и надворных построек нет.