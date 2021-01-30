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Имеют ли право требовать деньги за вакцину?

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, а медучреждения, проводящие вакцинацию, не имеют права требовать деньги за препарат, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. 

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«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным»,— сообщили в Росздравнадзоре «РИА Новости». Там напомнили, что вакцинацию от COVID-19 могут проводить только медицинские организации, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, в том числе на проведение профилактических прививок.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Имеют ли право требовать деньги за вакцину?
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