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В Иркутске за сутки обнаружено 87 заболевших коронавирусом

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, число заболевших снижается. Но в Иркутской области коронавирус не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в регионе на 30 января превысило 48.6 тысяч людей, сообщил региональный оперштаб.

Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 87 (всего 17 481),
  • в Иркутском районе – 34 (всего 3 185),
  • в Мамско-Чуйском районе – 13 (112)
  • в Усолье-Сибирском – 12 (всего 1 024)
  • Усольском  районе – 11 (443),
  • Жигаловском районе – 11 (150).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 17 481,
  2. Ангарск – 4 618,
  3. Иркутский район – 3 185,
  4. Братск – 3 063,
  5. Усть-Илимск – 2 882.

Хотя явных улучшений в коронавирусной статистике не было, в Иркутской области начали постепенно снимать ограничения. Так, вчера стало известно, что заведениям общепита разрешили принимать посетителей после 23:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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