В Иркутске за сутки обнаружено 87 заболевших коронавирусом

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, число заболевших снижается. Но в Иркутской области коронавирус не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в регионе на 30 января превысило 48.6 тысяч людей, сообщил региональный оперштаб.
Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 87 (всего 17 481),
- в Иркутском районе – 34 (всего 3 185),
- в Мамско-Чуйском районе – 13 (112)
- в Усолье-Сибирском – 12 (всего 1 024)
- Усольском районе – 11 (443),
- Жигаловском районе – 11 (150).
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30 января 2021
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 17 481,
- Ангарск – 4 618,
- Иркутский район – 3 185,
- Братск – 3 063,
- Усть-Илимск – 2 882.
Хотя явных улучшений в коронавирусной статистике не было, в Иркутской области начали постепенно снимать ограничения. Так, вчера стало известно, что заведениям общепита разрешили принимать посетителей после 23:00.