В Иркутске за сутки обнаружено 87 заболевших коронавирусом

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, число заболевших снижается. Но в Иркутской области коронавирус не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в регионе на 30 января превысило 48.6 тысяч людей, сообщил региональный оперштаб.

Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 87 (всего 17 481),

в Иркутском районе – 34 (всего 3 185),

в Мамско-Чуйском районе – 13 (112)

в Усолье-Сибирском – 12 (всего 1 024)

Усольском районе – 11 (443),

Жигаловском районе – 11 (150).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 17 481, Ангарск – 4 618, Иркутский район – 3 185, Братск – 3 063, Усть-Илимск – 2 882.

Хотя явных улучшений в коронавирусной статистике не было, в Иркутской области начали постепенно снимать ограничения. Так, вчера стало известно, что заведениям общепита разрешили принимать посетителей после 23:00.