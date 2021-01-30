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В Иркутской области разрешили проводить спортивные соревнования

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В регионе разрешили проводить спортивные соревнования любого уровня в закрытых и открытых объектах спорта при условии заполнения зрителями не более 50 %. Кроме того, снято ограничение по участию в соревнованиях лиц младше 18 лет. Изменения в Указ Губернатора внесены в соответствии с решением СПЭК. Сегодня, 30 января, глава региона Игорь Кобзев подписал документ.

Кроме того, в соответствии с указом сузы региона переходят на очный формат обучения, а общепит может работать без ограничений по времени.

Хотя в России число заболевших коронавирусом снижается, в Иркутской области COVID-19 пока не отступает. Количество новых случаев стабильно держится выше 260, а общее число заболевших с начала эпидемии в регионе на 30 января превысило 48.6 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области разрешили проводить спортивные соревнования
В Иркутске за сутки обнаружено 87 заболевших коронавирусом
Имеют ли право требовать деньги за вакцину?
Все материалы сюжета

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