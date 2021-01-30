Черемховскому заводу металлоконструкций пообещали поддержку

Губернатор Иркутской области пообещал поддержку Черемховскому заводу металлических конструкций, который является резидентом территории опережающего развития уже год.

По словам главы региона, завод готов выпускать продукцию для дорожного строительства, ремонта аварийных домов. Для дальнейшей работы резидента необходимо, по меньшей мере, 160 миллионов рублей.

– Бизнес, который работает на благо региона, не оставим без поддержки. Может помочь Фонд развития моногородов. Сейчас помогаем заводу составить заявку на беспроцентный заём. Посодействуем в получении банковской гарантии. Нам важно, чтобы предприятие не просто открылось, но и вышло на проектную мощность. Тогда здесь смогут получить работу более 300 жителей Черемхово, – заявил Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.