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Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в Черемхово начнется в этом году

В этом году подрядчики приступят к строительству двух восьмиэтажных блок-секций площадью четыре тыс. кв. м. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Черемхово побывал на строительной площадке.

Строительство запланировано в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Программа рассчитана на период до 2025 года.

Ранее мэр Иркутска предложил пересмотреть стоимость квадратного метра жилья при переселении из аварийного фонда. По его словам, одной из главных проблем при расселении из ветхого и аварийного жилья является то, что расчетная стоимость квадратного метра, установленная для программы расселения, далека от реальной. Федеральный центр выделяет на это 48,6 тыс. за «квадрат». При этом в Иркутске средняя цена одного квадрата превысила 72 тысячи рублей. Эту разницу приходится восполнять из городского бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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