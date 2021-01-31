Новости

Уровень воды на реке Ангара снизился

На реке Ангара вблизи города Усолья-Сибирского Иркутской области гидрологическая обстановка стабилизировалась. По состоянию на 31 января уровень воды в реке снизился на 58 см и составляет 1170 см при критическом уровне 1200 см. В связи с этим режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирское и на территории Тельминского муниципального образования отменен, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В настоящее время подтопленных жилых домов, надворных построек и приусадебных участков нет. Мониторинг обстановки продолжается.

Напомним, повышение уровня воды в районе города Усолья-Сибирского и посёлка Тельма произошло из-за установившихся низких температур и установления ледостава на реке Ангаре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области разрешили проводить спортивные соревнования
В Иркутске за сутки обнаружено 87 заболевших коронавирусом
Имеют ли право требовать деньги за вакцину?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании