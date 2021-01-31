Она сама легла на землю. Иркутская полиция опровергла факт применения силы в отношении пенсионерки

Информацию о том, что в Иркутске пожилую женщину, которая являлась активной участницей протестного мероприятия, избили, после чего ей потребовалась скорая помощь, назвали фейком.

Как пояснили в пресс-службе Иркутской области, пенсионерка действительно присутствовала на несанкционированной акции. Она выражалась в адрес правоохранительных органов нецензурной бранью, провоцировала на принятие в отношении нее мер по задержанию. Несмотря на это, полицейские не реагировали на призывы женщины. Видя это, женщина умышленно легла на землю. Этот момент был зафиксирован во время одной из видео трансляций присутствующим блогером. На видео отчетливо видно, что к пенсионерке физического воздействия не применялось.

В сложившейся ситуации сотрудники незамедлительно вызвали бригаду медиков. Врачи осмотрели пациента, после чего ее из автомобиля скорой помощи забрал собственный сын. От госпитализации она отказалась и уехала домой.

В настоящее время полиция принимает меры по установлению лиц, которые намеренно распространяют эту фейковую информацию.

Ранее сообщалось, в российских регионах 31 января готовятся к новым митингам. 30 января пресс-служба МВД Иркутской области распространила официальное заявление о недопустимости несанкционированных акций. В центре Москве 31 января решили закрыть кафе и магазины.