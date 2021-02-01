Экономика России: Устойчива в кризис, не динамична при восстановлении

Конец 2020 г. преподнес позитивный сюрприз в виде снижения безработицы до 5,9% и неожиданно хорошей динамики реальных располагаемых доходов, которые снизились всего на 1,7% г/г в 4 квартала 2020 и на 3,5% г/г за весь 2020 г. Аналитики Альфа-Банка связывают улучшение конъюнктуры рынка труда с сокращением мигрантов на российском рынке на фоне новой волны карантинных мер.

Российской экономике не хватает динамики

По мнению аналитиков, хотя такие результаты позволяют рассчитывать на снижение ВВП РФ на 3,5% г/г за прошлый год, эта цифра уже не выглядит впечатляющей, если поместить ее в международный контекст.

– Россия проходила через кризис в хорошей форме в 2К20, когда снижение ВВП на 8% г/г оказалось не столь глубоким, как спад на развитых рынках; однако российской экономике не хватает динамизма при восстановлении, так как ВВП США, по прогнозам, по итогам 2020 г. упадет на сопоставимые с РФ 3,4% г/г. Эти опасения относятся и к 2021 г., так как из-за скачка инфляции ЦБ вынужден будет сохранить ключевую процентную ставку без изменений в ближайшее время, тогда как ожидаемое в этом году ужесточение бюджетной политики также не способствует росту.

Оборот розничной торговли снизился на 4,1% в пандемийный год

Росстат сообщил о снижении оборота розничной торговли на 4,1% г/г в прошлом году, что отражает некоторое ухудшение тренда потребления в ноябре до -3,1% г/г и в декабре до -3,6% г/г против -1,6% г/г по итогам 3К20.

– Этот результат соответствует нашим ожиданиям. Учитывая закрытые границы, мы ожидаем, что январь 2021 может вернуть оборот розничной торговли в зону слабо позитивных значений, – отмечают аналитики.

Реальные располагаемые доходы упали на 3,5% г/г в 2020 году

Слабость оборота розничной торговли в 4К20 контрастировала с динамикой доходов, снижение которых оказалось значительно менее глубоким в сравнении с ожиданиями – они упали только на 1,7% г/г в 4К20 (против -5,3% г/г в 3К20).

– Этот результат особенно позитивен в обстановке сильного ускорения инфляции с 4,0% г/г в октябре до 4,9% г/г в декабре, – считают аналитики. – Мы связываем сильную динамику доходов со снижением безработицы: она составила 5,9% в декабре, резко снизившись с 6,3% в октябре и 6,1% в ноябре. Подобное изменение ситуации на рынке труда могло быть связано с оттоком мигрантов на фоне угрозы второй волны пандемии в России – по официальным данным, количество иностранных граждан, зарегистрированных в России, снизилось в два раза в 2020 г. в сравнении с 2019 г., и в 4К20 сокращение мигрантов было широко обсуждаемой темой.

Промпроизводство снизилось всего на 2,9% г/г в 2020 году

Снижение промпроизводства вполне ожидаемо оказалось менее сильным, чем снижение потребления и составило -2,9% г/г. Эта цифра, главным образом, отражает снижение производства в секторе добычи полезных ископаемых на 7,0% г/г в 2020 г. на фоне обязательств по сокращению добычи в рамках сделки OPEC+, тогда как обрабатывающая промышленность показала рост по итогам 2020 (+ 0,3% г/г).

– С другой стороны, так как в январе 2021 г. будет только 15 рабочих дней, а не 17, как это было в январе 2019 г., мы ожидаем, что промпроизводство сохранится в зоне снижения в этом месяце.

Спад экономки России оказался не таким драматичным

Хотя спад российского ВВП за 2020 (-3,5% г/г за 11М20, по данным Минэкономразвития) оказался много лучше первоначальных прогнозов, помещенная в мировой контекст, эта цифра не производит впечатления.

– По сути, в 2К20 российская экономика проходила кризис очень успешно, показав снижение ВВП всего на 8,0% в сравнении со спадом на 9,5% г/г в США и на 10-20% г/г в большинстве развитых экономик. Но по итогам всего года предварительная оценка спада ВВП РФ уже сопоставима с оценкой спада ВВП США на 3,4% г/г и снижением мирового ВВП на 3,5%. Это указывает на то, что, к сожалению, российской экономикене хватает динамизма при восстановлении. Эти опасения полностью относятся и к 2021 г., учитывая, что ЦБ сталкивается с продолжающимся усилением инфляционного давления (мы ожидаем, что инфляция в январе составит 5,5% г/г) и, вероятно, вынужден будет сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне не только на заседании 12 февраля, но, возможно, до лета; правительство ужесточает бюджетную политику, тогда как в развитых странах продолжается бюджетное стимулирование. Мы подтверждаем свой прогноз экономического роста на 2,5% г/г по итогам 2021 г., – резюмируют аналитики Альфа-Банка.